Alertan por enfermedades respiratorias

El secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez Cruz, dio a conocer una lista de acciones preventivas ante la llegada de temporadas frías, donde se registra un incremento significativo de casos de tos, fiebre y complicaciones pulmonares.

Expresó que las niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con comorbilidades son los más expuestos a complicaciones respiratorias, por lo que la Secretaría de Salud tiene una permanente atención en todas las unidades, hospitales y centros de salud.

Padecimientos

Explicó que las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), son un grupo de enfermedades que representan una de las principales causas de hospitalización y mortalidad en México, especialmente en niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las infecciones respiratorias agudas no distinguen edad ni condición social; la clave está en la prevención.

Vacunarse, mantener hábitos saludables y acudir al médico ante los primeros síntomas puede salvar vidas, compartió.

Sugerencias

Entre las recomendaciones clave para esta temporada destacó la vacunación estacional en áreas como Influenza: anual, para niños de seis a 59 meses, adultos mayores de 60+, embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades. En el caso del covid-19: refuerzos. Además de mantener el esquema de vacunación al día.