Alertan por entrega de medicamentos caducos

Pobladores mostraron su indignación en redes sociales luego de que una madre de familia realizara una denuncia pública tras detectar que le fueron entregados medicamentos con fecha de caducidad vencida en el centro de Salud de Suchiate, luego de acudir a consulta médica porque su hijo presentaba fiebre y tos.

La denunciante, quien por temor a represalias pidió la omisión de su nombre, expuso que al llegar a casa revisó el medicamento antes de administrarlo y detectó que ya estaba vencido, evitando un posible riesgo para la salud de su hijo.

De acuerdo con especialistas médicos señalan que no siempre tienen consecuencias ingerir fármacos vencidos, ya que en algunos casos solo se limitan a la perdida de eficacia, pero en algunos casos si son graves como los antibióticos con los que se pueden agravar infecciones o generar resistencia bacteriana y recordó que la fecha de vencimiento indica el límite de tiempo en el que el fabricante garantiza la seguridad y eficacia del medicamento.

Falta de control en fármacos

Ante esta situación hay cuestionamientos sobre el actuar del personal médico y farmacia del lugar, señalando falta de control en la entrega de medicamentos, ya que muchas veces por la preocupación de la salud de sus enfermos no revisan los detalles de los medicamentos que reciben.

“Es inaceptable que estén entregando medicamentos caducados a los pacientes, porque esto representa un riesgo para quien los ingiere, ya que los medicamentos vencidos pueden generar reacciones adversas”, abundó.

Hasta el momento, los directivos del centro de salud del municipio de Suchiate no han emitido alguna postura oficial, por lo que la población exige una investigación sobre este tema.

La madre de familia alertó a la población a tomar sus medidas preventivas y en caso de acudir al centro de salud deben revisar los medicamentos que reciben para evitar mayores riesgos y denunciar cualquier irregularidad en la entrega de medicamentos.