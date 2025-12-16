Alertan por estafas de agencias turísticas

A unos días de comenzar de forma oficial las vacaciones de fin de año, Ulises Daniel González Gordillo, touroperador en Chiapas, hizo un llamado a la población para que no sean estafados con empresas irregulares que ofrecen paquetes turísticos, pero que incumplen con la entrega de servicios.

Para las personas que vienen por cuenta propia, recomendó verificar los métodos de reserva de los hoteles, pero la recomendación es que sea con una agencia.

De lo que deben estar pendientes, es que la empresa cumpla con un registro nacional de turismo y que tenga un local físico para la verificación de cualquier eventualidad.

González Gordillo detalló que un plus en la revisión es que sean compañías agregadas a la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, organismo que tiene más de 75 años de existencia.

En el caso de quienes buscan a personas que los lleven a los destinos, también recomendó que sean guías certificados para una mejor experiencia.

Alza de visitantes

Uno de los aspectos relevantes, es que la carreteras de Chiapas han estado seguras y la población puede recorrerlas en este periodo de vacaciones; en el actual sexenio, dijo, han podido transitar y eso facilitará la llegada de turistas, consideró

Todas las proyecciones que se han hecho del estado, explicó, tendrán un mayor resultado para 2026, pero hay avances en los temas.

Comentó que se ha tenido una alza con el número de visitantes locales, además del turismo nacional y también extranjero, que es lo más importante.