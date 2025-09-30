Alertan por formación de canales en la playa

Pescadores de Puerto Arista, liderados por Samuel Nucamendi Ortiz, afirmaron que durante la temporada de lluvia la formación de canales debajo del agua se ha incrementado, por lo que alertan a turistas extranjeros a mantenerse alertas, debido al riesgo por ahogamiento que esta suele representar.

Tal como pasó la tarde del domingo, en donde la joven Samanta, originaria de California, Estados Unidos, estuvo a punto de encontrar la muerte al ser arrastra hacia las profundidades por estas corrientes.

Por tal motivo pidieron a los turistas a no subestimar el mar y no adentrarse demasiado en él, pues su vida podría correr riesgo.

Los pescadores dijeron que estos canales hasta cierto punto han sido llamados “los canales de la muerte” porque cualquier turista, llámese mexicano o extranjero, puede estar expuesto a ser arrastrado por las corrientes repentinas y perder la vida.