Alertan por fraude denominado Smishing

Un mensaje en el que le advertían que debería compartir información sobre datos personales y el cual, supuestamente fue enviado desde una empresa bancaria, alertaron a Verónica “N”, quien no dejó sorprenderse y ser víctima fraude.

“Su pedido de Amazón está listo, solo necesitamos que salga a recogerlo”, es el mensaje que le hicieron llegar, por medio de un WhatsApp.

La habitante de una de las colonias del Sur Poniente de Tuxtla Gutiérrez, reconoce que no es la primera vez que tratan de engañarla para convertirla en una víctima más de las estafas.

Verónica no dudó en consultar los datos principales de su supuesta compra, pues a pesar de que acostumbra a realizar este tipo de transacciones, no se dejó sorprender. Pero no es el caso de muchas personas que caen víctimas de estas estafas.

Sin embargo, los ladrones virtuales siempre están a la expectativa e innovando sus mecanismos de ataque, de tal manera que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alerta sobre el esquema denominado Smishing.

Sobre este ataque expone que el Smishing es una nueva versión del fraude conocido como Phishing. Se realiza a través de teléfonos móviles y su objetivo principal es el robo de información personal y financiera.

Listado de los tipos de ataque

Verificación de cuenta: La víctima recibe un mensaje de texto de una supuesta empresa o proveedor de servicios.

Premios o loterías: Se informa a las víctimas que han ganado un premio o la lotería.

De soporte técnico: Los usuarios reciben un mensaje sobre un problema con su dispositivo o cuenta.

Alertas de fraude bancario: Los mensajes parecen proceder del banco de la víctima, advirtiendo transacciones no autorizadas o actividades sospechosas.

Estafas fiscales: La persona recibe mensajes que dicen ser del SAT.

Cancelación de servicios: A la víctima le llega un mensaje sobre una suscripción o servicio que está a punto de cancelarse por un problema de pago.

Por lo que el organismo nacional pide prestar atención y evitar ser víctima de este tipo de engaños.