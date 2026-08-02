Alertan por fraude en boletos de autobús

El inicio de las vacaciones de verano trae consigo el incremento en la movilidad de miles de personas y visitantes a territorio chiapaneco, ante esto, la Guardia Estatal Cibernética de Chiapas emitió una alerta para prevenir fraudes en la compra de boletos de autobús a través de internet.

La corporación, dependiente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), ha detectado que los ciberdelincuentes intensifican sus actividades durante estos periodos, difundiendo promociones engañosas a través de sitios web, redes sociales y aplicaciones de mensajería para obtener dinero o información personal de las víctimas.

El llamado principal de las autoridades es a que la población adquiera sus boletos únicamente en los sitios oficiales de las empresas camioneras o transportistas, también de manera presencial en los puntos oficiales.

Precauciones

Recomendaron extremar precauciones ante ofertas que parecen demasiado buenas, se debe comparar el precio real con el de otras rutas establecidas debido a que se detectaron algunas promociones falsas que buscan engañar a los usuarios.

La recomendación de la Guardia Estatal Cibernética se alinea con sus acciones constantes de prevención de delitos digitales, como el combate al robo de información y la suplantación de identidad.

Ante cualquier sospecha de fraude o para recibir orientación, la Guardia Estatal Cibernética ha puesto a disposición de la ciudadanía sus canales oficiales de contacto que incluyen el correo electrónico: [email protected], así como las líneas telefónicas 800-221-14-84 y los números 961-618-76-03 y 961-618-76-04.