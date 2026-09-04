Alertan por fraude en nombre de parroquia

La parroquia de San Francisco de Asís, perteneciente a la arquidiócesis de Tuxtla, alertó a la ciudadanía sobre personas que estarían solicitando dinero en negocios y domicilios a nombre de la comunidad religiosa, sin contar con autorización oficial.

A través de un comunicado, el párroco Tobías Martínez Pérez informó que se han detectado casos de personas que acuden a establecimientos y viviendas para pedir recursos, presuntamente destinados a apoyar las obras de la parroquia.

Ante esta situación, la parroquia hizo un llamado a la población a no entregar dinero ni realizar donativos a quienes se presenten en sus domicilios solicitando apoyo en nombre de la institución, en particular cuando no cuenten con una comunicación oficial que respalde la petición.

Verificación

Asimismo, pidió verificar cualquier información de manera directa con la parroquia o mediante sus medios oficiales de comunicación, con el propósito de evitar que los feligreses y ciudadanos sean víctimas de algún engaño.

La comunidad religiosa también exhortó a compartir la advertencia con familiares, amigos y vecinos, poniendo especial atención en las personas adultas mayores, a fin de prevenir posibles casos de fraude.

La parroquia de San Francisco de Asís agradeció la confianza y generosidad de quienes colaboran con sus actividades y obras, pero subrayó la importancia de que cualquier solicitud de apoyo sea previamente confirmada por los canales oficiales.

Por último, hizo un llamado a la población a mantenerse atenta ante posibles solicitudes irregulares y a actuar con prudencia antes de entregar recursos a personas que aseguren representar a la institución.