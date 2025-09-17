Alertan por fraude en renta de inmuebles

Habitantes de la zona Metropolitana alertaron por acciones de fraude realizadas desde portales de renta de viviendas y departamentos en internet, donde recientemente una cuenta nombrada como “Ing. Jorge Mendivil” pidió dinero para apartar departamentos en renta y luego desapareció.

Los afectados visitaron los departamentos que existen y de los cuales el defraudador tiene fotos del interior, por lo que se presume algún grado de coparticipación que será reportado a las autoridades.

Se trata de propiedades al norte-poniente de la capital del estado, aunque se presume que la cuenta fraudulenta ofrece viviendas en la zona Metropolitana.

Forma de operar

La denunciante de nombre Nallely “N” explicó que de manera habilidosa la persona que ofrece los departamentos accesibles se gana la confianza de los interesados y en un supuesta “oportunidad” ofrece inmuebles a bajo precio de renta, pero urge el depósito para apartarlos.

Una vez transferido o depositado el dinero la cuenta del “Inge Jorge Mendivil” y su número de teléfono dejan de responder.

La agraviada dijo que esperará un tiempo prudente para la devolución de su dinero y de no ser así, realizará la denuncia ante las autoridades.