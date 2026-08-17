Alertan por fraudes en trámites de afiliación

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hacen un llamado a trabajadores que buscan afiliarse a esta institución a conocer las distintas opciones a fin de contar con seguridad social integral y no ser víctimas de empresas fraudulentas que ofrecen falsas afiliaciones, ya que en caso de ser detectadas y comprobar que se trata de un esquema de simulación de relaciones laborales mediante empresas ficticias, las víctimas pueden perder semanas cotizadas y servicios médicos.

A nivel nacional existen más de un centenar de empresas que ofrecían falsas afiliaciones al IMSS y que fueron detectadas las simulaciones y registros irregulares, por lo que incluso el IMSS Chiapas ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra empresas fraudulentas que practican irregularmente esta modalidad.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas alertó sobre un fraude que crece en redes sociales, llamadas y WhatsApp: falsos gestores y empresas que ofrecen incorporar a la seguridad social en 24 horas. En entrevista, José Alberto Zamora Díaz, jefe de Servicios de Afiliación y Cobranza del IMSS en Chiapas, hizo el llamado a los trabajadores que buscan afiliarse a hacerlo de manera directa con la institución.

Sanciones

Señaló que las empresas fraudulentas utilizan registros obtenidos de forma irregular y venden la afiliación al IMSS a personas sin relación laboral previo pago por el supuesto servicio, pero el riesgo que existe es que, al ser localizadas, se cancela el registro y se eliminan las semanas cotizadas y se suspenden los servicios médicos, dejando sin protección a quienes pagaron por el trámite.

Y es que las empresas fraudulentas buscan anunciarse en redes sociales y medios electrónicos para ofrecer un registro ante el IMSS mediante pagos económicos. Las supuestas empresas solicitan depósitos por anticipado para realizar tal registro, e incluso pueden llegar a entregar una constancia falsa de que la inscripción ante el IMSS ya se realizó y posteriormente exigen elevados pagos mensuales.

Estas organizaciones incurren en simulación de relaciones laborales que puede tipificarse como un fraude y generar consecuencias penales.