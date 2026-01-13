Alertan por fuertes rachas de viento en temporada invernal

Las rachas de viento que superan los 60 kilómetros por hora, derivadas del frente frío número 27, mantienen en vigilancia a las autoridades de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, explicó Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil Municipio, mientras pidió a la ciudadanía reforzar techumbres, asegurar tinacos y vigilar árboles en mal estado, además de extremar cuidados de salud en grupos vulnerables.

El funcionario explicó que, aunque para la capital chiapaneca se han registrado únicamente lluvias ligeras, el principal riesgo se concentra en los fuertes vientos, los cuales pueden provocar el desprendimiento de techumbres elaboradas con lámina o cartón, la caída de ramas o árboles, así como el desplazamiento de tinacos mal asegurados.

“Hasta el momento no hemos tenido reportes de afectaciones, pero eso no significa que no puedan presentarse. Por ello es importante que la ciudadanía se acerque a Protección Civil para recibir asesoría sobre cómo asegurar sus viviendas y evitar riesgos”, puntualizó.

Identifica zonas de riesgo

Señaló que es posible identificar árboles que representan peligro cuando presentan inclinaciones pronunciadas, pudrición en la base, raíces expuestas o daños visibles en su estructura.

En estos casos, recomendó a la población reportar la situación para prevenir accidentes, especialmente en zonas habitacionales y escolares.

Asimismo, subrayó la importancia de asegurar correctamente los tinacos, ya que durante esta temporada suelen desprenderse debido a las rachas de viento, generando riesgos para las personas y daños materiales.

En cuanto a la salud, el funcionario llamó a extremar precauciones con los grupos más vulnerables ante los frentes fríos, como adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad.

Recomendó abrigarlos adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener esquemas de vacunación completos para prevenir enfermedades respiratorias.

Respecto a las condiciones climáticas, detalló que el frente frío número 27 comenzará a perder fuerza en las próximas horas, lo que permitirá un incremento gradual de la temperatura en Tuxtla Gutiérrez hacia la tarde del día siguiente.

No obstante, advirtió que aún se esperan más frentes fríos en el territorio nacional que podrían impactar al estado de Chiapas.

En el ámbito escolar, destacó la implementación del programa “Seguridad Escolar”, mediante el cual docentes reciben lineamientos sobre prevención de riesgos, salud y protección civil, información que posteriormente se transmite a las niñas y niños en los planteles educativos.