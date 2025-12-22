Alertan por fugas de gas en temporada invernal

Para prevenir daños importantes en viviendas y negocios, mediante la concientización sobre medidas de seguridad fundamentales, la Secretaría de Protección Civil del estado (PC) emitió un llamado a la población para extremar precauciones y reducir los riesgos asociados a fugas de gas durante la presente temporada.

La dependencia alertó que ante la sospecha de una fuga, se debe establecer un protocolo claro: se debe abrir puertas y ventanas para ventilar el área de inmediato, evacuar a todas las personas y animales del lugar, y abstenerse de utilizar interruptores de luz o cualquier aparato eléctrico que pueda generar una chispa.

La dependencia estatal ha reforzado campañas informativas para concientizar a la sociedad, enfatizando que la prevención es la clave para evitar afectaciones. Insisten en que estar atentos a las señales de alerta y actuar con prontitud es fundamental para salvaguardar la integridad de las familias y sus patrimonios.

Mantenerse informados

PC reiteró que la seguridad es una responsabilidad compartida y adelantaron que las acciones de prevención continuarán para proteger a la población ante la posibilidad de daños importantes en viviendas y negocios.

Instaron a tomar en serio las recomendaciones, mantenerse informados y seguir las indicaciones de las autoridades, ya que actuar de forma preventiva es la mejor estrategia para evitar accidentes y habitar un hogar más seguro.

Durante esta temporada, de acuerdo a las estadísticas, ocurren un mayor número de incendios en casas y predios, derivado de la quema de fuegos artificiales o por fugas de gas en las casas.