Alertan por golpes de calor en mascotas

Los golpes de calor a causa de la temperatura extrema presente en la mayor parte del territorio chiapaneco, no solo requiere cuidado en las personas, sino también en las mascotas domésticas y las que se encuentran en las calles sin un espacio donde refugiarse, así lo alertó Antonio López de la asociación “Dejando huella”.

Explicó que esta situación ocurre cuando los animales se exponen prolongadamente al sol, posteriormente comienzan a salivar en exceso y presentan dificultades para respirar, si no se atiende oportunamente puede agravarse hasta llegar a la muerte.

Paseos adecuados

En el caso de quienes acostumbran a pasear a sus perros, recomendó hacerlo en horarios adecuados, cuando el sol ya no afecta, de igual manera se debe contar con agua para hidratarlos.

“Independientemente de que tomen agua, es necesario que se humedezca el cuerpo y las patas de los perros, porque esa es la manera en que ellos pueden hidratarse”, explicó el integrante de la fundación.

De mismo modo, hizo un llamado a la ciudadanía a que se sumen al rescate y cuidado de las mascotas ante las altas temperaturas, se debe evitar mantenerlos en el patio expuestos al sol y evitar tenerlos en azoteas.

Exhortó a colocar recipientes de agua en espacios donde los animales puedan resguardarse y descansar, también pidió a quienes se dedican al comercio o tengan un negocio que puedan refugiar a los perros que se acerquen, “un acto de solidaridad que salva vidas”.

Recalcó que brindar un espacio digno a las mascotas también es un acto de responsabilidad ciudadana, y en caso de presenciar un golpe de calor en alguna mascota y que esta no mejore, es necesario canalizarla a un veterinario para que se pueda estabilizar su estado de salud.