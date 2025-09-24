Alertan por incremento de incidentes viales

Vecinos de la colonia Patria Nueva en Tuxtla Gutiérrez manifestaron su creciente preocupación por el incremento de accidentes viales en la zona conocida como “La Rampa”, al oriente de la capital chiapaneca, donde en los últimos meses se han registrado hechos de tránsito que han puesto en riesgo tanto la vida de las personas como la seguridad de su patrimonio.

Los ciudadanos denunciaron el alto riesgo que representa esta vía, donde en menos de un año se han registrado múltiples percances vehiculares, algunos con personas lesionadas y severos daños materiales.

El más reciente percance ocurrió este fin de semana, cuando un vehículo de la marca MG perdió los frenos y terminó impactado contra un muro de contención, dejando a dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Tan solo el pasado 18 de septiembre, una camioneta de redilas Nissan volcó en esta misma vía luego de que su conductor perdiera el control; en esa ocasión no hubo heridos.

Asimismo, en enero de este año, un colectivo de carga también terminó volcado al no lograr subir la pendiente. Mientras que en septiembre de 2024 un camión de volteo se quedó sin frenos y se estrelló contra una vivienda.

Reporte

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil (PC) de Chiapas, entre 2010 y 2025 se han registrado más de 14 mil accidentes viales en el estado.

El mes de marzo es el que más casos acumula este año, siendo Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Tapachula los municipios con mayor incidencia.

En total, el 37.49 por ciento de los percances ocurren en carreteras y caminos de terracería, mientras que el 62.51 por ciento se concentran en las zonas urbanas.

Ante este panorama, las y los habitantes de Patria Nueva exigieron atención urgente de las autoridades para implementar medidas de prevención y seguridad vial en “La Rampa”, asegurando que cada accidente confirma el alto riesgo que esta vía representa para la ciudadanía.