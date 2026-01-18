Alertan por ingreso y efectos del frente frío 29

La Secretaría de Salud (SSA) del estado hizo un exhorto a la población a mantenerse informada y tomar medidas preventivas ante la entrada del frente frío número 29.

En un informe la instancia estatal dijo que este fenómeno ocasionará un descenso significativo de las temperaturas, principalmente en las regiones Altos Tsotsil-Tseltal y Meseta Comiteca Tojolabal, aunque también en sitios que son por lo general cálidos como la capital chiapaneca se han registrado hasta 17 grados.

Son los cambios de temperatura los que ocasionan enfermedades de temporada, además los contagios por estar cerca de alguien enfermo.

Abrigarse de manera adecuada, en especial durante la noche y madrugada; evitar cambios bruscos de temperatura; proteger a niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias; consumir líquidos calientes y alimentos ricos en vitamina C; no exponerse innecesariamente al frío, viento o humedad; evitar el uso de anafres, braseros o fogones dentro de espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono; mantener ventilados los espacios donde se utilicen calentadores; atender de inmediato síntomas de enfermedades respiratorias y acudir a la unidad de salud más cercana.

Se invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por las autoridades de Protección Civil (PC) y Salud (SSA), concluye el reporte.