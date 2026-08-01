Alertan por intermediarios que prometen apoyos

María de Jesús Olvera Mejía, secretaria de la Federación de Trabajadores de Chiapas (CTM), alertó a la población para que no caigan en los intentos de fraudes que andan haciendo algunas personas que prometen apoyos de viviendas o recursos a nombre de la organización.

Comentó que desde el año pasado se denunció el tema ante las instancias federales, debido a que se estaba lucrando con las siglas de la CTM.

Lo preocupante, comentó la líder del sector, es que los más afectados son personas de escasos recursos, debido a que les hacen promesas que no llegarán.

Dijo que también mandaron los escritos a las dependencias de gobierno y se reitera el llamado, remarcó, debido a que algunos pueden abusar de la efervescencia de las casas del bienestar, que es un programa del Gobierno Federal.

Olvera Mejía comentó que muchas veces la ilusión de contar con una casa o recibir algún apoyo hace que las personas vulnerables caigan en estos engaños al entregar dinero a los intermediarios.

Llamado

“Hago un llamado a los presidentes municipales y más a los que están en la sierra, en otros lugares donde a veces las noticias no llegan, que no permitan que esto pase”, remarcó.

Cuando las personas sientan que han sido afectadas, dijo, es importante que acudan ante las instancias correspondientes para denunciar el hecho y es clave que las instituciones le den trámite y atención a esas quejas.

Finalmente, recordó a la población que nadie les puede pedir dinero a cuenta de un programa federal como las viviendas, pues se trata de una política pública que es gratuita por parte del Gobierno Federal.