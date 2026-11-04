Alertan por la bruma que respiramos

La bruma que se observa en la zona Metropolitana es una mezcla semisólida de polvo, metales y substancias químicas además de humedad. Eso se respira a diario, como producto de quemas, humo de autos, extracción de piedra, sequía y falta de viento, todo atrapado en una especie de oquedad rodeada por cerros que impiden la dispersión de esta contaminación llamada PM2.5.

Así lo explicó el físico y especialista ambiental, Eduardo Rincón, quien detalló que esta contaminación es observada por el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA), dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), la cual para todo el estado tiene básicamente una estación de monitoreo grande en Tuxtla Gutierrez y otra pequeña en Chiapa de Corzo.

En el reporte de las gráficas de monitoreo de la calidad del aire en la zona Metropolitana de la capital, se tiene un acumulado hasta julio; posterior a esa fecha no se tiene el reporte graficado. Pero sí se puede consultar a cada hora el reporte del día en turno.

Innegable es que se han tenido temporadas muy complicadas con el cielo totalmente nublado.

La estación de la ciudad está ubicada en las inmediaciones del DIF estatal, desde donde se reporta la calidad del aire para cinco municipios de la zona Metropolitana: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Suchiapa y Ocozocoautla. Una segunda estación estaría ubicada en Cahuaré, por Chiapa de Corzo.

Advertencia

El experto dijo que estas estaciones miden el PM2.5, que según la descripción técnica es material particulado con un diámetro igual o inferior a 2.5 micrómetros, compuesto por una mezcla de sólidos microscópicos y gotas líquidas como hollín, polvo, metales y sustancias químicas orgánicas.

En tanto no exista un política integral de reducción de contaminantes por autos y un marcado descenso de las quemas, la contaminación no desparecerá; por el contrario, aumentará cada vez más, sobre todo en temporadas de sequía.

Salud

Los riesgos para la salud podrían ser más severos para quienes padecen enfermedades respiratorias, como el asma, pero otros podrían desarrollar bronquitis, enfermedad pulmonar, reducción de la función pulmonar, incluso riesgos de ataques cardiacos, cáncer de pulmón y partos prematuros, por ello dijo acerca de la importancia del monitoreo y de atender las recomendaciones.

Pero sobre todo atender el entorno. Cuando el cielo está brumoso, no hacer ejercicio al aire libre y utilizar cubrebocas.

Semahn

Al respecto, la titular de la Secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Malena Torres Abarca, dijo que el Gobierno del Estado está realizando diversos esfuerzos por múltiples frentes para reducir la contaminación, las quemas y también incentivar modelos de captación de agua través de microcuencas que mitiguen estas condiciones.

Explica que se tiene un trabajo conjunto con Protección Civil para mitigar los efectos del cambio climático y hacer frente a los incendios forestales, urbanos y agrícolas.

Destacó también el trabajo para frenar la presencia de basureros a cielo abierto y particularmente el trabajo que se está realizando para crear microcuencas en Chiapas.

Este programa, dijo, es clave para reducir los efectos de los contaminantes en la zona Metropolitana como en la totalidad de los municipios de Chiapas.

La restauración y saneamiento de microcuencas es una iniciativa integral que combina la recuperación ecológica con el desarrollo comunitario, indicó.

En este proyecto, el agua de lluvia que cae en las montañas o cerros se va reuniendo y escurre hasta llegar a los arroyos o ríos. Su restauración es estratégica para el futuro ambiental.

Esto es particularmente importante para hacer frente al año siguiente que según los pronósticos podría tener una marcada reducen en las lluvias, alertó.