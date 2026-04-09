Alertan por llamadas de extorsión de Colombia

Las llamadas de extorsión continúan siendo una constante y cada vez más encuentran nuevos modos de operación ilícita, recientemente la Guardia estatal Cibernética alertó la presencia de números con lada colombiana para realizar este tipo de actividades.

De acuerdo a diversos reportes, la dependencia de seguridad detectó el número (+57) 324 343 7866 el más recurrente para realizar extorsiones vía telefónica; sin embargo, recalcaron que pueden haber más con la misma lada internacional.

Indicaron que el modus operandi radica en el envío de mensajes o llamadas a números de anuncios de personas desaparecidas, venta de vehículos, mascotas perdidas o artículos para manipular a la ciudadanía y solicitar dinero.

Ante está situación, la Guardia Estatal Cibernética recomendó estar atentos a las ladas telefónicas, no contestar ni compartir datos personales o bancarios, lo mejor es colgar, bloquear el número y reportarlo.

Incidencia

De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, en tan solo una semana del mes de marzo se identificó un total 28 reportes vinculados con números telefónicos para hacer extorsiones.

Los reportes donde se tuvo una mayor incidencia fueron: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Ocosingo. Del total de las llamadas, el 43 % salió del reclusorio preventivo varonil norte en la Ciudad de México y el 32 % correspondió al reclusorio de Santa Martha Acatitla, sin embargo, estas fueron con ladas locales.

Entre el 14 y el 16 de marzo, se evitaron daños económicos a las familias de Chiapas, un monto que asciende a los 102 mil 500 pesos.

A inicio de marzo, del 7 al 13, se recibieron otros 22 reportes de llamadas de extorsión y en esa semana se evitó un daño económico de 195 mil 500 pesos, aunque algunas familias sí pagaron 50 mil 500 pesos.