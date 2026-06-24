Alertan por lluvias fuertes en zona Selva

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la presencia de fuertes lluvias con tormentas eléctricas para las regiones Selva, Altos y Fronteriza de Chiapas.

Pronósticos

Asimismo, vientos de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h. Lo mismo que se detectan bancos de niebla, los cuales se disiparán al final del periodo de pronóstico en la región Selva en particular.

Esto producto de un canal de baja presión en el norte del territorio nacional, así como inestabilidad atmosférica e ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México

Estas condiciones, alertaron generarán lluvias puntuales fuertes las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.