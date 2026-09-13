Alertan por lluvias intensas este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros para el sur y oeste de Chiapas durante este domingo 13 de septiembre, debido a los efectos de la onda tropical número 39.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. En momentos de tormenta, las rachas de viento podrán alcanzar los 40 a 60 kilómetros por hora, consideradas fuertes y podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

No se van a detener los calores, en costas y planicies las temperaturas máximas alcanzarán los 35 a 40 grados Celsius.

La calma climatológica va a regresar hacia el lunes 14 de septiembre, en Chiapas se esperan algunas lluvias y chubascos que alcancen los cinco a 25 milímetros. Las temperaturas máximas se mantendrán entre 35 y 40 grados.

El Niño se fortalece

De acuerdo a la Conagua y su última actualización sobre el Estatus de El Niño que publicó este 11 de septiembre, este fenómeno continuará fortaleciéndose hasta final del 2026, con un 90 % de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte durante el invierno del hemisferio norte.

Y con una probabilidad del 75 % durante el trimestre octubre-diciembre 2026 de convertirse en un evento histórico, superando en intensidad a los eventos previos que datan desde 1950 (+2.5 ° C o más para un valor de RONI de tres meses).

Este fenómeno natural altera los ciclos de lluvia, causando pausas prolongadas en Chiapas, con efectos de sequía, afectando cultivos clave como el maíz y el café. Caso contrario, centro y norte del país están viviendo un aumento de las precipitaciones.