Alertan por medicamentos sin registro para animales

Recientemente se detectó la circulación irregular de medicamentos de uso animal, por lo que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) emitió una alerta para evitar riesgos.

Los medicamentos Cefaletas 400, Cefaletas only 200, Cefaletas only 600 y Cefaxal simple, carecen de registro ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Asimismo, se detectó que el lote 2301008 del producto Equine Race tampoco es reconocido por el laboratorio que lo produce. Está correctamente registrado en México; sin embargo, el laboratorio titular del registro no reconoce la fabricación.

Cómo identificarlas

Las piezas falsificadas pueden identificarse porque en el envase primario y secundario exhiben un número de registro que no corresponde al asignado para el producto original.

Una segunda alerta precisa que los medicamentos de la línea Cefaletas y Cefaxal simple no cuentan con el debido registro; por tanto, cualquier lote comercializado con estas denominaciones no corresponde a productos autorizados en México.

El Senasica exhortó a la población a denunciar la venta irregular de estos medicamentos al correo denunciaciudadana@senasica.gob.mx. En caso de presentar un efecto adverso o malestar por estos u otros productos de uso animal, escribir a farmacovigilanciavet@senasica.gob.mx.

Atienden notificaciones

La Dirección de Regulación de Establecimientos, Productos y Órganos de Coadyuvancia, adscrita a la Dirección General de Salud Animal del Senasica, atiende de forma permanente las notificaciones sobre la venta de productos ilegales.

Pueden hacer las notificaciones tanto los titulares de registros o autorizaciones de productos veterinarios, así como los usuarios para prevenir riesgos a la salud animal.