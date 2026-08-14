Alertan por número falso para inspecciones

La Secretaría de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez alertó a la ciudadanía y al sector comercial ante la detección de personas ajenas a la dependencia, que estarían utilizando un número telefónico no correspondiente para hacerse pasar por personal de Protección Civil.

De acuerdo con la dependencia, desde el número 961 462 1220 se han enviado mensajes a establecimientos de la ciudad, en los que se anuncian supuestas visitas de inspección relacionadas con las medidas de prevención y seguridad en los negocios.

Protección Civil Municipal aclaró que el número señalado no es oficial, por lo que pidió a comerciantes y ciudadanía mantenerse atentos y evitar proporcionar información personal, efectuar pagos o atender solicitudes que provengan de dicho contacto.

Canales oficiales

La Secretaría recomendó a las y los ciudadanos no responder ante cualquier mensaje y verificar directamente la información mediante los canales oficiales del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y de la Secretaría de Protección Civil Municipal.

El llamado está dirigido principalmente a los establecimientos comerciales, con el propósito de evitar que personas ajenas a la institución puedan aprovecharse de las inspecciones para obtener información o solicitar algún tipo de pago.

La Secretaría de Protección Civil Municipal reiteró el llamado a la población a no dejarse engañar y a confirmar cualquier visita, trámite o inspección directamente con las autoridades correspondientes.

“¡No te dejes engañar!”, enfatizó.