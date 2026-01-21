Alertan por ofertas falsas de empleo

Mensajes que prometen pagos diarios de hasta cinco mil pesos por trabajos de medio tiempo se han convertido en un mecanismo de robo de datos, suplantación de identidad y extorsión. Autoridades estatales advirtieron que hacer clic en un enlace puede desencadenar delitos de alto impacto

Este tipo de mensajes, enviados desde números desconocidos, como el 3341819872 y sin que exista una solicitud previa de empleo, están llegando de forma masiva a usuarios de telefonía celular.

De acuerdo con corporaciones de seguridad, se trata de un riesgo latente que puede derivar en diversos delitos cibernéticos.

La Guardia Estatal Cibernética y la Secretaría de Seguridad del Pueblo han emitido alertas constantes ante el aumento de estos casos.

Riesgo de extorsión

Lo que en un inicio parecía limitarse a simples estafas económicas, hoy ha evolucionado hacia amenazas más graves, como el robo de identidad, el acceso a información privada y la extorsión.

Las autoridades advirtieron que el primer peligro aparece en el momento en que la víctima abre el enlace.

Con esa sola acción, los delincuentes pueden obtener acceso a datos personales, listas de contactos, fotografías y archivos almacenados en el dispositivo, además de instalar programas maliciosos que permiten monitorear el uso de aplicaciones bancarias.

Otro de los riesgos detectados es la toma de control de cuentas de WhatsApp.

Una vez que los delincuentes acceden al teléfono, utilizan la identidad de la víctima para enviar mensajes a familiares y amigos, solicitando dinero bajo diversos pretextos, una modalidad de extorsión que ha ido en aumento en las denuncias recientes.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a no abrir enlaces de procedencia desconocida, desconfiar de ofertas laborales demasiado atractivas y reportar este tipo de mensajes a las instancias correspondientes, a fin de prevenir que más personas caigan en estas redes de fraude digital.