Alertan por ola de calor en el Soconusco

Los pronósticos para municipios costeros de Chiapas señalan que para los próximos días se esperan cielos despejados y calor, el termómetro podría superar los 36 °C, por lo que autoridades han emitido recomendaciones a la población para tomar las precauciones necesarias y evitar afectaciones, sobre todo a menores y adultos mayores.

De acuerdo con los pronósticos emitidos, la información expone que se experimentará un clima caluroso y soleado, con pocas probabilidades de lluvia, lo que representa un riesgo a la salud de la población.

Clima

Este lunes hubo un cielo despejado, con temperaturas de hasta 31 grados, pero la sensación térmica podría alcanzar los 36 °C y vientos del oeste de 7-22 kilómetros por hora, para hoy martes 06 de enero, se prevé cielo soleado, con temperaturas de 21°C a 31°C y vientos del oeste de 10-28 km/h.

Mientras que del 7 al 11 de enero se pronostican temperaturas entre 20 y 32 °C, con cielos mayormente soleados y vientos moderados y con pocas probabilidades de lluvias.

Ante estas condiciones climáticas, el delegado de Protección Civil (PC) en Tapachula, Joaquín Montes, exhortó a la población a mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

Asimismo, pidió a la población a utilizar protección solar y ropa ligera, también pidió evitar actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, además recomendó a los turistas que visitan las playas y balnearios, a extremar precauciones para evitar golpes de calor y deshidratación.

Mencionó que la ola de calor es un factor para la generación de incendios de pastizales, por lo que se mantienen en alerta para atender cualquier llamado de emergencia, sin embargo, pidió a la población a evitar todo tipo de quemas en terrenos baldíos.