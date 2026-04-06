Alertan por oleaje y medusas en playas

Debido a la presencia de fuerte oleaje en las playas de la costa chiapaneca, en San Benito, Puerto Madero y Playa Linda de Tapachula, se instalaron banderas rojas de prevención, aunque a pesar de ello, al menos siete personas, entre ellos cuatro extranjeros, fueron rescatados.

También la Secretaría de Protección Civil Municipal alertó sobre la presencia de medusas en las aguas de las playas Las Escolleras, por lo que pidió a los visitantes extremar las precauciones.

Decenas de esa especie fueron capturadas, por lo que las recomendaciones a los visitantes es que eviten el contacto con ellas, debido a que pueden provocar enrojecimiento y picazón.

Miles de personas han acudido a las playas durante los días de la Semana Santa, por lo que se mantienen los operativos de prevención, de seguridad y de salud en la zona.

Rescates

En ese sentido, la Secretaría de Marina-Armada de México y Protección Civil, reportó el rescate de siete personas que habían sido “jaladas” por las fuertes corrientes hacia el fondo del mar.

En la zona de la playa de San Benito, fueron seis las acciones realizadas y de todos los casos, solamente dos personas originarias de Cuba, tuvieron que ser trasladados a hospitales.

Ante los fuertes oleajes, las autoridades instalaron banderas rojas de prevención, a la vez que pidieron a la población a “no confiarse ni acercarse a las zonas más profundas o canales para evitar accidentes”.

Los otros rescatados son una persona de nacionalidad cubana, dos de Haití y dos nacionales mexicanos.

Se estableció qué seis de los casos ocurrieron en las ventanas 1 y 2 de San Benito y una en Las Escolleras, por lo que tuvieron que intervenir elementos de la Armada de México con embarcaciones.

Establecieron que los operativos continuarán, debido a que las vacaciones prevalecen y por ello, las personas continuarán llegando a disfrutar de las playas.