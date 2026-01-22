Alertan por página apócrifa para venta de boletos

Al iniciarse la venta de boletos este miércoles 21 de enero para los conciertos en el Palenque de Gallos de la Expo Feria Tapachula 2026 que se realizará del 5 al 15 de marzo, directivos acusaron que extrañamente en redes sociales apareció una página no oficial llamada ticket-tap.com.mx que oferta las entradas. Autoridades reiteran que la página no es oficial y alertan de posibles fraudes.

El único sitio oficial para la venta de boletos a los conciertos es www.boletito.com, por lo que exhortan a evitar situaciones de fraudes con páginas que no son reconocidas y hacerlo de manera segura para vivir noches espectaculares, llenas de emoción, música y grandes experiencias.

Conciertos

Entre otros conciertos en el Palenque de Gallos se tienen programados el 5 de marzo a Grupo Firme, 6 de marzo BANDA MS, 12 de marzo Espinoza Paz, 13 de marzo Los Pasos de Julión y el 15 de marzo Los Parras.

La feria cuenta con el respaldo de las instituciones gubernamentales estatal y municipal, ya que se trata de una muestra agrícola, comercial, empresarial y ganadera, la más importante de la región que se ha convertido en la plataforma importante para promover el desarrollo económico, turístico y comercial de Tapachula y la región.