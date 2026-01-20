Alertan por pérdidas en la producción de mango Ataúlfo

Productores del Soconusco reportaron pérdidas de hasta 15 mil toneladas de mango Ataúlfo debido a fenómenos climatológicos atípicos registrados entre finales de 2025 y principios de 2026, situación que ya impacta en los precios del fruto y eleva los costos de producción.

Productores señalaron que para la presente temporada se tenía proyectada una cosecha de 70 mil toneladas; sin embargo, las condiciones climatológicas registradas entre finales de 2025 y principios de 2026 provocaron la pérdida de aproximadamente el 20 por ciento de la producción total.

De acuerdo con los fruticultores, los efectos del cambio climático han intensificado la presencia de fenómenos meteorológicos atípicos desde el mes de noviembre, ocasionando daños severos en la floración de los árboles y, posteriormente, en el desarrollo del fruto, lo que redujo de manera significativa el volumen cosechable.

Esta disminución en la producción ya tiene repercusiones en el mercado, pues la escasez de la fruta ha comenzado a reflejarse en un incremento de precios, tanto a nivel local como en los canales de comercialización.

A ello se suma el aumento en los costos de producción, ya que los productores han tenido que duplicar los gastos en fumigación y control fitosanitario para proteger los cultivos ante las condiciones climáticas adversas.

Fruticultores advirtieron que, de continuar este tipo de fenómenos, la producción del mango Ataúlfo, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Chiapas, podría enfrentar afectaciones más severas en los próximos ciclos agrícolas, por lo que consideraron necesario fortalecer estrategias de apoyo y adaptación ante el cambio climático.