Alertan por posible desarrollo ciclónico

Las autoridades de Chiapas alertaron sobre el disturbio tropical 93E, se ubica al sur de las costas y tiene 90 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Ese mismo porcentaje lo mantiene para los próximos siete días. Según las proyecciones, podría convertirse, en los siguientes dos días, en depresión tropical.

En caso de que se confirme la evolución del fenómeno, pasaría a convertirse en tormenta tropical y recibiría el nombre de “Trudy”.

La Secretaría de Protección Civil (PC) informó que las proyecciones marcan que el avance será hacia el oeste-noroeste, lo que podría generar que se intensifique frente a las costas de Oaxaca y Guerrero.

Intensidad

“Algunos modelos indican que podría alcanzar la categoría de huracán dos, tres o cuatro hacia finales de semana, aunque aún existe incertidumbre sobre su intensidad y cercanía a las costas”, detalló PC.

Con base en las proyecciones, dicho fenómeno dejaría en la entidad lluvias que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas.

Las zonas en las que se prevén estas condiciones son la Sierra Mariscal, Istmo-Costa y el Soconusco.

“Hasta el momento no es posible precisar si el sistema tendrá un impacto directo en la entidad”, dijeron autoridades.