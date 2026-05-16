Alertan por posible llegada de El Niño

Autoridades de Protección Civil, Salud y de la Conagua alertaron sobre el fenómeno del cambio climático El Niño que podría provocar cambios drásticos en lluvias, temperaturas y huracanes durante los próximos meses.

La información refiere que aunque el fenómeno nace lejos de México, sus efectos de lluvias y cambios de temperaturas intensificarán los eventos extremos.

Climatología

La Comisión Nacional del Agua mantiene vigilancia sobre el comportamiento del sistema ENOS, nombre técnico de este vaivén meteorológico que mueve el clima del planeta entero.

Mientras tanto las altas temperaturas se mantienen en Tapachula cerca de los cuarenta grados, aunque en el municipio ya se han registrado lluvias fuertes, el calor aún no da tregua.

El titular de Protección Civil Municipal Demetrio Martínez López, secretario de Protección Civil Municipal, señaló que los pronósticos para la presente y próxima semana son de altas temperaturas, por lo que, dijo, se ha recomendado a padres de familia y maestros proteger a los alumnos recomendando hidratación permanente, estar bajo la sombra y usar ropa fresca y de colores claros para evitar golpes de calor o deshidratación.

Asimismo, recomendó verificar que los alimentos que se consuman estén en buen estado toda vez que con las altas temperaturas la descomposición de estos es rápida y provoca afectaciones en la salud.