Alertan por presencia de lluvias y frío en la entidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 2 continuará generando lluvias extraordinarias en Chiapas.

Además, la masa de aire polar asociada a este fenómeno continuará propiciando un marcado descenso en la temperatura junto a un evento de norte intenso con rachas de viento de 90 a 110 km/h y oleaje elevado en las costas.

Asimismo alertaron sobre la presencia de lluvias intensas con puntuales torrenciales al noroeste de Chiapas.

Protección Civil

Al respecto, la Secretaría de Protección Civil Estatal informó que se preparan para recibir lluvias en regiones diversas como: Norte, Mezcalapa, Bosques, Tulijá, Maya, Selva, Meseta Comiteca, Sierra, Soconusco e Istmo-Costa.

Compartieron que mantienen una coordinación con los diversos ayuntamientos donde ya se han presentado afectaciones por deslaves en tramos carreteros.

Llamaron a evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas. Mantenerse informado a través de los medios oficiales y sigue las recomendaciones de Protección Civil en los medios oficiales.

El reporte del SMN para el Pacífico es de cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales extraordinarias en Oaxaca (noreste), lluvias puntuales torrenciales en Chiapas (noroeste) y lluvias fuertes en Guerrero (suroeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.