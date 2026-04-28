Alertan por presunta usurpación de identidad

A través de redes sociales, la presidenta de San Cristóbal, Fabiola Ricci Diestel, alertó a la ciudadanía sobre una presunta usurpación de su identidad de manera telefónica, escribiéndoles a las personas y pidiéndoles una llamada.

La edil, quien recibió estas denuncias ciudadanas en sus plataformas, aclaró que el número 967 345 3546 no corresponde a ningún número personal o institucional suya o a alguien de su equipo de trabajo.

En el comunicado, puntualizó que este número suele enviar un mensaje con el siguiente texto: “Buenas noches, ¿puedo marcarles? Soy la presidente constitucional de San Cristóbal de Las Casas”.

Pese a que aceptó desconocer el motivo por el que implementan este tipo de contacto con las personas, señaló que podría tratarse de algún tipo de estafa.

Por último, pidió a la ciudadanía que, de recibir un mensaje de este tipo, se lo informen a través de sus redes sociales para interponer la denuncia correspondiente.

Sin especificar cuántas personas han sido las afectadas, informó que ya se está trabajando con las instancias necesarias para investigar y fincar responsabilidades.