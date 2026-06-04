Alertan por reto viral conejo verde

La Guardia Estatal Cibernética emitió una alerta ante la propagación de un nuevo reto viral a través del videojuego de Roblox, conocido como “conejo verde”, el cual representa un peligro para niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la dependencia de seguridad, el juego consiste en una serie de instrucciones que busca manipular a los menores para que abandonen su hogar.

Según reportes de casos ocurridos, los infantes son contactados por un desconocido que les ofrece una laptop gratis como gancho para participar en el reto. Tras aceptar, se les pide salir de su casa, apagar su teléfono celular, esconderse y no regresar a su domicilio.

Palabra clave

La instrucción final es esperar a que alguien le diga la palabra clave “conejo verde” para ganar el supuesto premio.

Mientras el menor permanece fuera de su hogar, la familia comienza a recibir llamadas de extorsión en las que se exige dinero a cambio de no hacerle daño.

Este caso ha sido replicado en distintas partes del país, por lo que en Chiapas se ha comenzado con campañas informativas para que padres, madres y cuidadores puedan identificar riesgos similares.

Ante esta situación, especialistas en seguridad infantil y la propia Guardia Cibernética recomiendan a la ciudadanía fomentar la comunicación abierta con niñas, niños y adolescentes.

Medidas de prevención

La principal medida de prevención es hablar con ellos sobre los peligros de seguir instrucciones de desconocidos en redes sociales o plataformas digitales. De mismo modo, estar al pendiente de lo que juegan y el tiempo que le dedican a los videojuegos.

Se insiste en que ningún juego debe implicar salir de casa a escondidas, alejarse de la familia o mantener secretos frente a los adultos responsables.

El reto “conejo verde” se suma a una larga lista de desafíos virales que han circulado en los últimos años y que ponen en riesgo la integridad física y emocional de menores.