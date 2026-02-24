Alertan por riesgos en cambios de temperatura

Ante la presencia de frentes fríos y cambios bruscos de temperatura, el secretario de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, alertó sobre los riesgos que enfrenta la ciudadanía, principalmente por las fuertes rachas de viento y las variaciones extremas entre el frío y el calor.

El funcionario explicó que, aunque en Tuxtla Gutiérrez los frentes fríos no generan la misma humedad ni lluvias intensas que en otras regiones del estado, como la zona norte, sí provocan lloviznas esporádicas acompañadas de vientos que pueden alcanzar velocidades de entre 50 y hasta 90 kilómetros por hora, de acuerdo con registros de la dependencia.

Daños

Estas condiciones, detalló, han sido causantes de diversas afectaciones, como el desprendimiento de láminas en viviendas y galeras que no se encuentran debidamente aseguradas, la caída de árboles y, en algunos casos, de espectaculares.

Asimismo, advirtió sobre el riesgo que representan los objetos colocados en balcones o azoteas, los cuales pueden ser desplazados por el viento y caer, poniendo en peligro a las personas.

“Afortunadamente no hemos tenido incidentes graves, pero sí hemos atendido reportes por caída de objetos que estaban en balcones y fueron movidos por las fuertes rachas de viento”, señaló.

Enfatizó la importancia de seguir las recomendaciones preventivas, entre ellas asegurar techos y estructuras ligeras, retirar objetos sueltos de balcones y patios, mantener las puertas cerradas, alejarse de ventanas con cristales, ya que estos pueden estallar ante la presión del viento y provocar lesiones.

En cuanto a los cambios bruscos de temperatura, el secretario indicó que la transición entre frentes fríos y periodos de calor extremo representa un riesgo adicional, especialmente para la población vulnerable como niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Finalmente, advirtió que tras el paso de los frentes fríos suelen presentarse altas temperaturas, lo que incrementa el riesgo de deshidratación y golpes de calor, por lo que exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y atender de manera prioritaria a los sectores más susceptibles.