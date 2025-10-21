Alertan por venta de boletos falsos para Feria Chiapas

Balamtickets, empresa encargada de los registros para la próxima Feria Chiapas 2025, lanzó un llamado de alerta a la ciudadanía tras la detección de una página fraudulenta que está suplantando el nombre de la empresa y vendiendo accesos falsos.

Informaron que a través de internet se han intentado vender boletos para los eventos que se realizarán en el Foro Chiapas por la cantidad de tres mil pesos, recalcando que el sitio web denominado www.balamtickets.org es totalmente falso.

Eventos gratuitos

Ante esta esta situación, la empresa aclaró que, en colaboración con el patronato de la Feria Chiapas, todos los eventos programados para el Foro entre el 28 de noviembre y el 14 de diciembre serán gratuitos.

La única página oficial para realizar los registros es www.balamtickets.com; en ningún momento se solicitará información bancaria ni se realizará cobro alguno.

Balamtickets informó que, desde que se tuvo conocimiento de esta situación se comenzó a tomar las acciones legales correspondientes en conjunto con el patronato.

La empresa lanzó un llamado a no caer en este tipo de fraudes que pretenden lucrar con un evento de carácter gratuito y estar atentos a los canales oficiales.

Cobro

Es preciso recordar que el único cobro establecido para el acceso a la Feria Chiapas es de 50 pesos para adultos y 25 para niñas y niños, los eventos en el foro son gratuitos con previo registro.

Durante 17 días la denominada feria del pueblo albergará diversas actividades culturales, musicales, ganaderas, gastronómicas entre otras.

Los registros a los eventos podrán hacerse a partir del 28 de octubre, algunos artistas que participarán este año son: Julión Álvarez, El Tri, Pandora, Majo Aguilar, Bronco, Gloria Trevi, entre otros.