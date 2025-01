Alertan por violencia cibernética contra mujeres

La violencia digital tiene una diferenciación cuando es dirigida hacia las mujeres. Diego Pérez / CP

La Fiscalía General de la República emitió una serie de recomendaciones con el fin de prevenir la violencia cibernética contra las mujeres, en vista de que muchas usuarias son contactadas, enganchadas, acosadas o extorsionadas a través de diferentes plataformas de internet.

Haz un uso responsable

En ese sentido, la autoridad pidió no proporcionar información personal, económica o laboral. También, evitar entablar conversaciones con desconocidos, sin olvidar el no aceptar o agregar a personas que no conozcan.

Además, no compartir fotografías íntimas o privadas, asimismo evitar comunicación a través de la web cam.

Según la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, la violencia digital mediante redes sociales (ciberviolencia) contra las mujeres y niñas representa un obstáculo para su acceso seguro a las comunicaciones e información digital, genera consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para las víctimas y limita el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos humanos.

“Es importante recordar que no se debe culpar a las niñas y mujeres que son víctimas de violencia mediática a través de internet. Ninguna mujer busca, induce ni provoca actos violentos hacia ella en plataformas digitales, su vida, libertad e integridad debe ser respetada en la vida offline y online”, aclaró.

Estas son las violencias

Violar la intimidad de las mujeres al filtrar imágenes y/o videos ya sea realizando algún acto sexual o exhibiendo su cuerpo semidesnudo o desnudo, sin su consentimiento.

Sembrar rumores falsos y difamar a alguna mujer con el propósito de dañar su reputación y buscar avergonzarla en su red social ante sus familiares, amigos y/o conocidos.

Crear perfiles falsos y/o usurpar la identidad de alguna para subir fotos, hacer comentarios ofensivos o hasta ofertas sexuales.

Denigrar a mujeres al difundir fotos, “memes” y/o grabaciones en donde se busque intimidar, agredir, humillar o ridiculizar, denigrar. Asimismo, filmar a través de teléfonos celulares o cámaras digitales actos de violencia en donde se golpea, agrede, grita o persigue a una persona de sexo femenino.

Acechar o espiar (stalked) las publicaciones, comentarios, fotos y todo tipo de información de una mujer en sus cuentas de redes sociales. Esta modalidad puede ir de una simple indagación hasta el deseo de relacionarse con la víctima para intimidarla y acosarla sexualmente.