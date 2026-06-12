Alertan riesgo por inundaciones severas

Romeo Palacios, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia, alertó sobre un riesgo nacional por inundaciones severas, particularmente en las ciudades más afectadas de Chiapas como de México.

El especialista Romeo Palacios Suárez advirtió pérdidas extremas no solo en las franjas litorales, sino catástrofes por desbordamientos en las vialidades e infraestructura crítica de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.

Monitoreo

Dijo que los modelos de monitoreo en tiempo real confirman que las alteraciones atmosféricas ligadas al desarrollo del «Super El Niño” o “Niño Godzilla” no se limitarán a los impactos térmicos iniciales, sino que generarán periodos de inestabilidad hidroclimatológica extrema capaces de inducir inundaciones catastróficas y generalizadas en el sureste mexicano.

“En este año tendremos innumerables daños y pérdidas por inundaciones. Tendremos grandes inundaciones no solo en la costa, sino en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas”, alertó.

Por ello realizó un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para alertar sobre una de las peores catástrofes que Chiapas y México podrían sufrir en su infraestructura civil.