Alertan riesgos de reclutamiento en redes

Proteger y cuidar a las y los jóvenes empieza desde la prevención y la comunicación, ante ello, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, alerta a la ciudadanía sobre los riesgos del reclutamiento de adolescentes a través de redes sociales, videojuegos en línea y falsas ofertas de empleo.

Mensaje

La SSP hace un llamado a la población a actuar desde la prevención para evitar que jóvenes sean víctimas de engaños y sean captados por grupos delictivos para realizar actividades ilícitas, que podrían poner en peligro su integridad.

Se destaca que el modo de operar es el reclutamiento con promesas de salarios exorbitantes para posteriormente llevarlos a campamentos y rancherías e incomunicarlos, privarlos de su libertad y obligarlos a integrarse a estructuras criminales.