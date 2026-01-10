Alertan riesgos por videojuegos en línea

La Guardia Estatal Cibernética advirtió nuevamente respecto de los peligros que enfrentan niños y adolescentes al interactuar en plataformas de videojuegos en línea. Aunque no se han registrado casos en Chiapas, autoridades llaman a reforzar la supervisión y la prevención en el entorno digital.

Prevención

De acuerdo con la corporación, si bien en la entidad no se tienen reportes de menores que hayan sido víctimas de delitos a través de videojuegos, la prevención resulta fundamental, ya que delincuentes pueden simular ser niños o adolescentes para ganarse la confianza de los usuarios más jóvenes y obtener información sensible, como datos personales o financieros de sus familias.

Las autoridades explicaron que juegos populares como Fortnite, Free Fire y Roblox, permiten la interacción en línea con personas de distintas partes del mundo, lo que abre la puerta a identidades falsas y posibles engaños.

Riesgos

Mediante estas dinámicas, los ciberdelincuentes pueden inducir a los menores a compartir información confidencial, aprovechándose de su falta de experiencia y de la confianza generada durante el juego.

Ante este panorama, la Guardia Estatal Cibernética subrayó la importancia de fortalecer la comunicación entre padres e hijos, hablar abiertamente sobre los riesgos en internet y conocer con quiénes interactúan, especialmente cuando utilizan audífonos que facilitan conversaciones privadas durante las partidas en línea.

Recomendaciones

Asimismo, se recomendó el uso de herramientas gratuitas como Google Family Link, que permite supervisar la actividad digital de los menores, establecer límites de tiempo y filtrar contenidos inapropiados.

A ello, se suman las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha establecido parámetros sobre el tiempo adecuado que niñas, niños y adolescentes deben pasar frente a dispositivos electrónicos.

Las autoridades reiteraron que la prevención es la mejor estrategia para evitar que los menores sean víctimas de delitos cibernéticos.

Establecer reglas claras, supervisar de manera constante el uso de dispositivos y educar a los niños sobre la privacidad y la seguridad en línea, son acciones clave para protegerlos en el mundo digital.