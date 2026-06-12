Alertan sobre aumento de riesgos para migrantes

Durante el III Encuentro de Agentes de Pastoral de Movilidad Humana de la Frontera México-Guatemala, celebrado en ciudad de Guatemala, obispos, sacerdotes y agentes pastorales de Chiapas, señalaron que las migraciones continúan impulsadas por la pobreza, la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades, factores que colocan a familias enteras en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Los participantes denunciaron que las rutas migratorias se han convertido en espacios cada vez más peligrosos debido al fortalecimiento de grupos criminales que obtienen ganancias mediante secuestros, extorsiones, trata de personas y reclutamiento forzado de migrantes.

Prevalece la violencia

A pesar de los mecanismos de vigilancia y control implementados en la frontera, señalaron que en muchos puntos prevalece el dominio de quienes ejercen la violencia, mientras que las instituciones encargadas de brindar protección muestran una capacidad limitada para garantizar los derechos de quienes buscan refugio o protección internacional.

Los representantes eclesiales señalaron que muchos mexicanos y guatemaltecos son retornados de manera forzada después de haber construido proyectos de vida durante años en territorio estadounidense, enfrentando pérdidas económicas, familiares y emocionales al regresar a sus países de origen.

Asimismo, destacaron las dificultades que enfrentan niños y adolescentes para reincorporarse a los sistemas educativos tras el retorno, debido a trámites burocráticos, costos de documentación y falta de flexibilidad en los programas escolares.

Panorama

En algunos casos, indicaron, menores nacidos o criados en el extranjero experimentan una sensación de desarraigo al regresar a comunidades que les resultan ajenas.

Frente a este panorama, los participantes hicieron un llamado a los gobiernos de la región para fortalecer la coordinación institucional y desarrollar políticas públicas que privilegien la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y deportadas.

También convocaron a universidades y centros de investigación a profundizar los estudios sobre movilidad humana para contribuir al diseño de estrategias y programas que atiendan las causas y consecuencias del fenómeno migratorio.