Alertan sobre crisis hídrica en San Cristóbal

Representantes de más de 120 colonias, barrios y fraccionamientos de San Cristóbal de Las Casas afirmaron que en existe una “crisis hídrica” en la ciudad y no se cumple el derecho humano al agua, al tiempo de señalar que prevalecen el “crecimiento desordenado, la corrupción en los cambios de uso de suelo, la destrucción de humedales, las epidemias gastrointestinales y las inundaciones recurrentes”.

Añadieron que “los habitantes de San Cristóbal hemos denunciado, demandado, solicitado, propuesto y ejecutado numerosas acciones ciudadanas y sociales para acceder a nuestro derecho, pero las instituciones de gobierno han afrontado sus responsabilidades con omisión y aquiescencia, entendida esta como esa complicidad silenciosa y tolerancia institucional que permiten el despojo y la destrucción de nuestro entorno”.

Lo anterior fue expuesto durante el foro comunitario derecho al agua, justicia ambiental y construcción de paz en San Cristóbal, convocado por la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el gobierno estatal y el ayuntamiento local, “para platicar, debatir, dar soluciones y generar una ruta de acción que permita a los funcionarios públicos atender el problema ambiental que padece el municipio”.

Conclusiones

Al dar a conocer las conclusiones de dos días de trabajos, la coordinadora de Diseño e Implementación de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Irene Álvarez, afirmó que “el foro ha permitido evidenciar que la crisis hídrica y ambiental del municipio es de carácter estructural, multifactorial y acumulativo, resultado de décadas de crecimiento urbano desordenado, presión sobre los ecosistemas y debilidades en planeación del territorio”.

Sostuvo que “los problemas son el deterioro de la red de agua y pérdidas por fugas hídricas”, por lo que “es necesario hacer un plan maestro orientado a la gestión sostenible del agua, así como activar plantas de tratamiento de aguas residuales y atender zonas críticas en materia hídrica”.

Calidad y disponibilidad

El diputado federal morenista, Joaquín Zebadúa, afirmó en su intervención que “en la cuenca de San Cristóbal no hay un problema de disponibilidad de agua, sino de calidad y existe un problema de infraestructura que no se ha hecho a lo largo de décadas; no se ha renovado ni crecido de manera adecuada, pero agua en esta cuenca, hay”.

Insistió en la necesidad de construir una planta de tratamiento de aguas y sostuvo que tiene que hacerse una obra integral que permita renovar la red de agua potable y que tengan la parte correspondiente las potabilizadoras también. “No es posible que en un lugar como este en el que hay tanta agua, no se tenga una provisión de agua potable todo el tiempo en las casas”.

Juan Salvador Camacho Velasco, diputado local morenista, manifestó a su vez que “los humedales se siguen secando” y los bancos de arena y grava ubicados en cerros de San Cristóbal de los que se extraen materiales pétreos contribuyendo a generar una crisis ambiental, “no tienen permisos para operar”, además de que es necesario legislar sobre el tema.

Los representantes de más de 120 colonias, barrios y fraccionamientos dijeron que “hemos creado sistemas locales y autónomos de abastecimiento de agua, cuidado y mantenido tuberías, promovido prácticas de cosecha de agua e implementado técnicas para facilitar la infiltración. Sabemos que no es suficiente. Hoy vemos con preocupación cómo la crisis se agrava por factores locales y globales”.

Afirmaron que “la ciudad ha crecido sin orden, tolerando invasiones, asentamientos irregulares, tala de bosques en las tierras altas, contaminación con plásticos provenientes de envases de bebidas embotelladas, así como rellenos en zonas de humedales; en suma, la destrucción de ecosistemas imprescindibles para la humanidad por su biodiversidad de flora y fauna local, nacional e internacional”.

Postura

En un documento exigieron la construcción de un plan integral, público y vinculante para cuidar el ciclo del agua con un enfoque de derechos de la madre tierra y biocentrismo, que proteja el ciclo vital desde sus fuentes hasta el acopio, distribución y consumo de todas las especies —incluyendo el uso humano—, garantizando que el tratamiento de aguas residuales no represente riesgos para la salud de los ecosistemas.