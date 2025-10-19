Alertan sobre derechos negados a comunidad LGBT+

Aunque el matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad en Chiapas, la comunidad LGBT+ enfrenta un panorama de “derechos negados” en ámbitos cruciales como el reconocimiento de la identidad, la conformación de familias y el acceso a la justicia, alertó el experto David Vázquez Hernández durante una conferencia en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech).

El jefe del Departamento de Formación en Derechos Humanos de la Secretaría de Igualad y Género (Seigen) detalló que uno de los rezagos más significativos es el reconocimiento legal de la identidad de género para las personas trans.

“En Chiapas eso sucede. Tienen que acudir al juicio de amparo para que pueda reconocerse ese derecho”, afirmó Vázquez Hernández, subrayando la carga procesal injusta que esto implica, en contraste con otras entidades donde el trámite es administrativo y ágil.

En el tema de derechos familiares, el especialista señaló que las familias homoparentales y lesbomaternales se topan con negativas institucionales.