Alertan sobre fraudes digitales contra sacerdotes

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, advirtió sobre una serie de fraudes digitales que en las últimas semanas han afectado a sacerdotes y fieles católicos en diversos municipios de Chiapas. Los delincuentes, explicó, roban las cuentas de WhatsApp de los sacerdotes y utilizan sus números telefónicos para contactar a sus conocidos, pidiendo transferencias bancarias bajo distintos pretextos.

“Con el teléfono del sacerdote, mandan mensajes a sus contactos pidiendo dinero para pagar imágenes o hacer algún trámite, y algunos caen porque ven el número del padre y piensan que sí es él”, relató.

Detalló que estos ataques no siempre requieren que la víctima abra enlaces o proporcione códigos de seguridad.

“A veces con solo contestar una llamada te roban el WhatsApp. A un padre le pasó; apenas habló un momento y ya le habían hackeado la cuenta”, agregó.

El prelado compartió que, en ese caso, un monaguillo adolescente evitó una estafa al sospechar de los mensajes y alertar al sacerdote a tiempo.

Sin embargo, lamentó que situaciones como esa se repiten con frecuencia debido a la falta de sanciones efectivas contra el ciberdelito.

“Mientras no cambie la ley, esto seguirá ocurriendo; no es considerado delito grave ni se persigue de oficio, lo que termina favoreciendo a los responsables”, señaló.