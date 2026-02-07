Alertan sobre fraudes por venta de vehículos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Guardia Estatal Cibernética, alerta a la ciudadanía para evitar ser víctima de estafas o fraudes cibernéticos al efectuar la compra de vehículos anunciados en diferentes redes sociales.

Derivado de ofertas fraudulentas que suelen incluir vehículos inexistentes, autos clonados y unidades con antecedentes delictivos, personal especializado de la SSP emite las siguientes recomendaciones: desconfiar de precios excesivamente bajos; evitar transferir dinero para apartar algún vehículo, antes de haber inspeccionado la unidad en persona y confirmar la identidad del vendedor; consultar el estatus legal del vehículo en la plataforma oficial del Registro Público Vehicular (Repuve); y evitar encuentros en lugares solitarios o privados.

Llaman a denunciar

En este marco, la SSP brinda apoyo para verificar de manera gratuita si un vehículo cuenta con reporte de robo o es clonado, en el Módulo de Identificación Vehicular que se encuentra en el Puesto de Control C1 de la Guardia Estatal Preventiva, ubicado en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, Km 11+300, colonia Ribera Nandambua; asimismo, exhorta a la ciudadanía a que en caso de ser víctima o estar en una situación de riesgo, llame a los números de Emergencias 9-1-1 y 089 de Denuncia Anónima.

Con estas acciones y bajo la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP refrenda su compromiso de impulsar estrategias de prevención para proteger y cuidar la integridad y el patrimonio de las y los chiapanecos.