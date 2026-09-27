Alertan sobre mensajes de texto fraudulentos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante el envío de mensajes de texto con enlaces sospechosos, una modalidad de fraude conocida como “smishing”, mediante la cual personas delincuentes buscan engañar a las víctimas para obtener información personal, bancaria o datos de acceso.

Estos mensajes pueden hacerse pasar por instituciones, empresas o servicios conocidos, haciendo uso de textos que generan preocupación o urgencia para inducir a las personas a ingresar a enlaces fraudulentos. Por ello, se recomienda no abrir vínculos recibidos por servicio de mensajes cortos (SMS) cuando se desconozca su procedencia y evitar proporcionar contraseñas, números de tarjetas, códigos de seguridad o cualquier información confidencial.

Canales oficiales

Se exhorta a la población a verificar directamente la información a través de los canales oficiales de la institución o empresa correspondiente, y a desconfiar de mensajes que soliciten realizar pagos, actualizar datos o ingresar a cuentas mediante enlaces no reconocidos. La prevención y uso responsable de las herramientas digitales son fundamentales para proteger el patrimonio e información personal.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso con la prevención y la seguridad digital de las y los chiapanecos, bajo los principios de Cero Corrupción y Prevenir para el Buen Vivir, fortaleciendo una cultura de autocuidado frente a los riesgos que existen en el entorno digital.