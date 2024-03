Alertan sobre nuevo método de extorsión

Actualmente un nuevo tipo de extorsión está ganando terreno, los llamados “deepfake”, un archivo multimedia ya sea video, imagen o audio creado con inteligencia artificial, con el propósito de hacerse pasar como legítimo y extorsionar a los usuarios.

Se han registrado reportes de videos y audios falsos con tecnología deepfake, que suplantan a familiares o famosos para extorsionar y realizar fraudes, gracias a las similitudes con las que son creados, lo que muestra de los medios que se valen para cometer delitos.

Sin embargo, hay ciertas características que pueden ayudar a reconocer estos archivos falsos creados con inteligencia artificial, como un parpadeo extraño o ausencia de este, cambios de iluminación entre escenas, labios mal sincronizados con el habla, rostro suavizado en exceso, expresiones faciales vacías o bruscas, cambios extraños en el tono de piel, baja calidad y mala iluminación.

De acuerdo a información emitida por la Policía Cibernética de Chiapas, también usan llamadas falsas vía telefónica para hacer que la víctima hable, grabar su voz y modificarla con inteligencia artificial para después extorsionar a sus familiares.

Hacen peticiones inusuales de dinero mediante amenazas a la integridad del supuesto familiar que habla, por lo que muchos al entrar en pánico caen en el engaño.

La forma en que operan los estafadores es que extraen videos, imágenes y audios de redes sociales y fuentes públicas, esto para utilizarlos con fines maliciosos como extorsiones y fraudes financieros.

Las autoridades señalan que la inteligencia artificial puede manipular videos y crear frases en tiempo real, además de convertir el texto en voz.

Otro método es que mediante correos de “phishing” a trabajadores, les piden unirse a videoconferencias deepfake para extorsionarlos.

Algunas medidas de seguridad que se pueden tomar son nunca proporcionar datos vía telefónica y no realizar pagos o depósitos que te soliciten repentinamente; no abrir enlaces que lleguen por correo y desconfiar de videos publicitarios online, desconfiar de correos urgentes y no abrir enlaces. Hay que reportar, bloquear y denunciar.