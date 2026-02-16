Alexa y Maritza, ejemplo de lealtad en el Ejército y GN

Instituciones de las fuerzas armadas, como el Ejército y la Guardia Nacional (GN), reconocen el valor que tienen las mujeres dentro de las diversas actividades que se llevan a cabo para salvaguardar la soberanía del país.

Ellas pasan por la misma preparación y adiestramiento que el resto del personal que causa alta en la institución. Su partición ahora es clave en las tareas de seguridad.

Historia

Maritza Jazmín de Paz Morales es una soldado de la Guardia Nacional (GN) y explicó que la corporación juega un papel fundamental dentro de la sociedad, debido a las actividades de seguridad pública que se llevan a cabo.

A eso se sumó los trabajos operativos que se realizan y las labores administrativas, todo encaminado en la defensa del pueblo y de la soberanía del país.

-¿Tu familia cómo se siente de que pertenezcas a la corporación?

Se sienten muy orgullosos, describió, debido a que es la primera mujer dentro de su núcleo en formar parte de las fuerzas armadas.

“Desde que me decidí enlistar me han apoyado en todo momento, y son mi pilar”, así lo describió la integrante de la 34/a Coordinación de Unidad que se ubica en San Cristóbal de Las Casas.

La soldado de la GN describe que portar el uniforme también es un gran orgullo y una gran responsabilidad, la cual viene acompañada de valor, honor, disciplina y lealtad.

Que México tenga ahora una Comandata Suprema de las Fuerzas Armadas, dijo, es una gran inspiración y simboliza un reflejo de las oportunidades de ascender y tomar un cargo de gran relevancia.

Eso ayuda, expresó, a que las mujeres vean una inspiración para ser fuertes, luchar y no depender de un género en particular.

A quienes tienen el interés de sumarse a las Fuerzas Armadas, invitó a las mujeres a acudir a cualquier unidad militar para que conozcan el proceso que deben seguir.

Todos los trámites, estudios médicos y fotografías que se piden son totalmente gratuitos. La soldado recordó a las jóvenes que las Fuerzas Armadas son una gran oportunidad para crecer de manera profesional en diversas ramas.

Destacado

Alexa Yamileth Ramos Toledo es otra soldado de zapadores del 2/o Batallón de Ingenieros de Combate. Ella asegura que es un privilegio ayudar a la población en situaciones de emergencia, sobre todo, con la aplicación del Plan DN-III-E en casos de desastres naturales.

“Me siento muy orgullosa de poder estar en este medio, de poder compartir estas experiencias. Aunque sabemos que esto conlleva una gran responsabilidad, me siento muy orgullosa de poder portar este uniforme”, enfatizó.

Las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, impulsan la igualdad de oportunidades y las mujeres pueden realizar sus labores bajo las mismas condiciones que el resto del personal.

Cualquier persona que desee ser parte de este medio puede acercarse a instalaciones militares, en esos espacios recibirán los datos de cómo se le debe hacer para adherirse al Ejército Mexicano o la Guardia Nacional.