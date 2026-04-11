Alfabetización continuará este año

Con un magno evento el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, y el secretario de Educación, Roger Mandujano, realizaron la entrega simbólica de kits para la alfabetización del programa Chiapas Puede, que este año busca llegar a los rincones más olvidados de la entidad, con miras a reducir la cifra de personas en el analfabetismo.

Representaciones del Icatech, Conalep, Cobach, Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y otras instituciones acudieron a presenciar este evento, amenizado con batucadas, porras y gritos de apoyo al trabajo que se ha realizado hasta ahora por las personas que habían estado en rezago en el ámbito educativo.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, dijo que la meta es levantar bandera blanca en Chiapas, que todas y todos los chiapanecos sepan leer y escribir, que puedan transformar sus vidas, que prosperen en todos los sentidos junto a sus familias y comunidades, que aprovechen la eficiencia del modelo pedagógico creado para alfabetizar.

Chiapas, un ejemplo nacional

Armando Contreras Castillo, director general del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), comentó que hasta ahora se han registrado alrededor de 130 mil chiapanecas y chiapanecos alfabetizados mayores de 15 años, con la coordinación de diferentes instituciones gubernamentales, universidades públicas, empresas y otros organismos.

Chiapas es ejemplo nacional e internacional con este programa, por eso se ha planteado como uno de sus objetivos a corto plazo, que a dos años el 96 % de las y los habitantes de Chiapas sean alfabetos, es decir, reducir el analfabetismo a menos del 4 %.

Reconocimiento internacional

Se dio a conocer que la representación de la Unesco en México promoverá que Chiapas sea reconocido a nivel internacional por el trabajo realizado con este programa, que ofrece materiales didácticos, con un modelo pedagógico creado especialmente.

Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del estado, recordó que más de medio millón de chiapanecas y chiapanecos están viviendo la experiencia de las letras y los números, ganando la batalla contra la ignorancia, que es el objetivo de su administración,