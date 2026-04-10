Alfabetización, el mayor homenaje a Sabines

En el marco del centenario del natalicio de Jaime Sabines, el entrañable “poeta del pueblo”, la Secretaría de Educación (SE) encabezada por Roger Mandujano Ayala, en coordinación con el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), realizó un encuentro literario que se consolidó como un espacio de reflexión profunda y plural en torno a la obra de uno de los escritores más queridos de México.

En sintonía con las actividades del “Año de Jaime Sabines”, declarado por el Congreso del Estado, participaron: Roger Mandujano, secretario de Educación; Angélica Altuzar, directora general del Coneculta; Pilar Jiménez Trejo, periodista y biógrafa del autor; Javier Gutiérrez Lozano, poeta, traductor y gestor cultural; Balam Rodrigo, ganador del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2014; y Fernando Valverde, poeta y académico de la Universidad de Virginia.

La titular del Coneculta expresó que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha mostrado una profunda sensibilidad hacia la cultura, prueba de ello es la declaratoria de años conmemorativos en honor a Rosario Castellanos y, ahora, a Jaime Sabines.

Obra de Sabines trasciende fronteras

Por su parte, Pilar Jiménez Trejo destacó que la obra de Sabines ha trascendido fronteras, consolidándolo como uno de los autores más leídos, tanto en vida como después de su muerte.

Asimismo, celebró que la Secretaría de Educación (SE) haya impulsado acciones contundentes en el marco de su centenario, como la publicación de una antología y su traducción a lenguas originarias.

En su intervención, Fernando Valverde consideró que el mayor homenaje a Jaime Sabines es el programa de alfabetización implementado desde el inicio de la actual administración.

A su vez, Balam Rodrigo destacó que la poesía siempre será social, porque convoca a las personas en sus múltiples dimensiones. Subrayó que la obra de Sabines es testimonial y comprometida, capaz de abrir la puerta al asombro y a la maravilla de la cultura literaria.

Finalmente, el secretario de Educación Roger Mandujano informó sobre las acciones impulsadas por la institución, entre ellas la publicación de una antología y su traducción a lenguas originarias de Chiapas.

Además, anunció un proyecto para acercar la poesía a la vida cotidiana mediante la intervención de espacios públicos: “Les pedimos que donen una pared para comenzar una alfabetización poética, donde los fragmentos de Sabines permanezcan y dialoguen con la gente”.