Alfabetizar es amar: Eduardo Ramírez

Durante la entrega de kits de alfabetización a educandos del programa Chiapas Puede, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que alfabetizar es una de las tareas prioritarias del gobierno de la Nueva ERA, al constituir un acto de amor, solidaridad y humanidad hacia quienes no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir.

En este marco, el mandatario compartió que su labor se inspira en figuras históricas que lucharon a favor del pueblo, como el general Emiliano Zapata, a quien evocó por enarbolar la bandera de la educación. Señaló que uno de los mayores legados de su administración será derrotar la ignorancia y puntualizó que esta política educativa, basada en el esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno, resulta fundamental para que más de medio millón de personas aprendan a leer y escribir.

Chiapas Puede llegó para quedarse

“Chiapas Puede es un programa que no le pertenece al gobierno en turno, le pertenece al pueblo y juntos estamos saliendo adelante. Chiapas Puede llegó para quedarse, inició con la alfabetización y después será Chiapas Puede en salud, infraestructura y para que mantengamos la paz, la armonía y la prosperidad”, expresó.

Ramírez Aguilar enfatizó que continuará destinando esfuerzos a la alfabetización y reiteró el llamado a quienes integran el programa Chiapas Puede a desempeñar su labor con responsabilidad y compromiso, ya que ello se traducirá en mejores resultados, mayores oportunidades y en el fortalecimiento del bienestar colectivo.

El director general del Instituto Nacional para la Educación de los Jóvenes y Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez en el impulso de la alfabetización en Chiapas, ya que, incluso antes de asumir el cargo, manifestó su interés en hacer realidad el sueño de Matías de Córdova, con el propósito de que el estado escriba su propia historia a través de la educación.

Amplia participación

Asimismo, destacó que, bajo el liderazgo del mandatario estatal, se ha logrado una amplia movilización social en la que participan universidades, organizaciones y la ciudadanía, lo que ha permitido alfabetizar a alrededor de 130 mil chiapanecas y chiapanecos. Indicó que la meta es superar el 96 por ciento de población alfabetizada. “Vayamos con convicción y con amor al prójimo para lograr que no solamente las y los chiapanecos puedan juntar letras, juntar números y leer palabras, sino que también sea un acto liberador, un acto de justicia y un acto de libertad para todo el pueblo de Chiapas”, precisó.

El coordinador del Programa del Sector Educativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México, Adolfo Rodríguez Guerrero, resaltó el trabajo que se realiza en Chiapas para garantizar el derecho humano de saber leer y escribir, así como el esfuerzo por generar materiales educativos de calidad. Añadió que se avanza de manera conjunta para que la entidad se posicione entre las mejores prácticas internacionales en alfabetización de personas jóvenes y adultas.

Transformación social

El secretario de Educación del estado, Roger Mandujano Ayala, afirmó que el Gobierno de Chiapas impulsa la alfabetización como un acto de profunda conciencia y transformación social que garantiza el derecho al conocimiento. Subrayó que se cuenta con asesores, materiales educativos y un método pedagógico eficaz que permiten erradicar el analfabetismo en la entidad, por lo que convocó a la sociedad a sumarse a este esfuerzo colectivo para alcanzar este objetivo histórico.

Durante el evento, el poeta Fernando Trejo Trejo compartió una poesía con las y los asistentes, en la que evocó la importancia de saber leer y escribir.

El programa Chiapas Puede contempla la atención de más de 120 mil educandos en 2026, de los cuales el 70 por ciento son mujeres y el 65 por ciento habita en comunidades indígenas con alta marginación. Esta estrategia cuenta con el apoyo de 9 mil asesores y la operación de 8 mil 500 círculos de estudio en 121 municipios; además, cada educando recibirá un kit de alfabetización integrado por cuadernos de trabajo, una libreta y material didáctico básico para facilitar su proceso de aprendizaje.

Acompañaron al gobernador la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el representante de la VII Región Militar, Luis Victoria Corte; la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, Rosalía Baun Sánchez; la asesora alfabetizadora del programa Chiapas Puede, María Mercedes Cruz de la Cruz; la coordinadora del programa Chiapas Puede, Flor Marina Bermúdez; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; así como integrantes del Gabinete de Educación, rectores y rectoras de universidades, alfabetizadores, entre otros.