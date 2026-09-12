Alfredo Aguilar, nuevo subsecretario de Gobierno

El profesor José Alfredo Aguilar Montejo fue designado como subsecretario de Gobierno y Mediación del Estado para las regiones Soconusco y Costa de Chiapas.

La titular del ramo en la entidad, Dulce María Rodríguez Ovando, le entregó el nombramiento con instrucciones de mantener un diálogo permanente con todos los sectores productivos, económicos y sociales. Aguilar Montejo suple en el cargo de subsecretario de Gobierno y Mediación del Estado a Martiniano Reyes Palacios, quien lamentablemente falleció hace unos días a causa de una enfermedad crónico-degenerativa.

El nuevo funcionario aseguró que las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar son atender las problemáticas basado en el diálogo y la conciliación.