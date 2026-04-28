Algunas tortillerías no aumentarán el precio

Un sector de tortillerías de San Cristóbal de Las Casas anunció que no incrementará, por ahora, el precio del kilogramo de tortilla a 26 pesos, como lo dio a conocer otro grupo del gremio. Afirman que ellos mantendrán el costo de 22 pesos por kilogramo.

Marcos Gómez Hernández, representante de este grupo de aproximadamente cien tortillerías, dio a conocer a la prensa que el aumento de cuatro pesos es excesivo y afectaría directamente la economía de las familias, por lo que varios empresarios decidieron no sumarse a dicha propuesta.

Explicó que el reciente ajuste en el costo de la harina no representa un incremento significativo en los insumos, sino una regularización en el precio por tonelada, por lo que consideraron injustificado aplicar un aumento de esa magnitud.

Precisó que en caso de ser necesario, algunos negocios podrían valorar un ajuste menor de hasta dos pesos, lo que dejaría el precio en 24 por kilogramo a finales de mayo.

El entrevistado denunció que algunos propietarios han recibido amenazas para obligarlos a homologar el precio, advirtiendo sobre posibles cierres de negocios o agresiones contra quienes se nieguen a incrementar el costo.

Por ello, hizo un llamado a sus compañeros a no dejarse intimidar y a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.

Y consideró importante la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para supervisar y regular el precio de la tortilla, evitando incrementos arbitrarios que afecten a consumidores.